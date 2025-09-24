Apple покращить підтримку сторонніх смартгодинників в iOS

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple працює над функціями, які розширять можливості сторонніх смартгодинників у парі з iPhone. У коді бета-версії iOS 26.1 виявили згадки про Notification Forwarding — опцію, що дозволить перенаправляти сповіщення на підключений пристрій. Про це пише Macworld.

Згідно з описом, користувачі зможуть обирати, які застосунки надсилають сповіщення на аксесуар, але пересилання буде доступним лише для одного пристрою одночасно. Якщо ця функція активна, повідомлення не відображатимуться на Apple Watch.

Також знайдено згадки про AccessoryExtension — новий фреймворк для підключення сторонніх аксесуарів до iPhone. Хоча формулювання залишають простір для інтерпретацій, ймовірно, йдеться саме про сторонні смартгодинники.

Розширення підтримки таких пристроїв може бути відповіддю Apple на вимоги Digital Markets Act у ЄС, який зобов’язує компанію надавати доступ до функцій, що раніше були ексклюзивними для Apple Watch. Ця тема також є частиною антимонопольної справи проти Apple у США, де Міністерство юстиції звинувачує компанію в обмеженні функціональності сторонніх годинників.

Поки що невідомо, чи стане Notification Forwarding доступним лише в ЄС, чи Apple планує поширити нововведення глобально.