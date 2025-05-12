Apple планує підняти ціни на iPhone, але не хоче виправдовувати це митами Трампа — WSJ

Apple розглядає можливість підняти ціни на нові iPhone, презентація яких повинна відбутися цієї осені. Водночас компанія з Купертіно хоче уникнути сценаріїв, де підняття цін виправдовують митами Дональда Трампа на Китай, повідомляє The Wall Street Journals.

Попри те, що Китай та США домовилися про взаємне призупинення мит, запроваджених на початку квітня, у дії залишаються 20% мита, які Дональд Трамп запровадив на початку свого другого терміну. Це все ще може мати вплив на нові iPhone, які, крім того, матимуть додаткові зміни у дизайні та форматі.

Apple почала накопичувати запаси пристроїв ще в березні — задовго до запровадження мит. Компанія також перенесла виробництво нових iPhone до Індії, звідки зараз надходить більшість смартфонів. Утім, за словами джерел, знайомих із постачальним ланцюгом Apple, виробництво флагманських моделей — таких як Pro та Pro Max — і надалі залишатиметься в Китаї через складність процесів.

За оцінками інвестиційного банку Jefferies, з близько 65 мільйонів iPhone, що Apple продала у США у 2024 році, близько 36-39 мільйонів були моделями Pro або Pro Max. Джерела, знайомі зі справою, заявили, що компанія матиме проблем з компенсацією витрат на китайські мита, що може вдарити по прибутку. Водночас з цим, компанія не хоче звинувачувати підвищення цін на мита, аби не зіпсувати стосунки з Дональдом Трампом.

Хоча компанія й шукає інші причини підняття цін, окрім мит, нові функції та зміни у майбутніх iPhone можуть бути занадто незначною зміною, для їх виправдання. Одним з інших варіантів є перенесення виробництва iPhone до США, але цей процес може зайняти роки й не допоможе у короткостроковій перспективі, протягом якої Apple може втратити $900 мільйонів.