iPhone Air перевершив Galaxy S25 Edge у тестах автономності попри менший акумулятор

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Apple нещодавно випустила нову ультратонку модель iPhone Air разом із серією iPhone 17, до якої входять також iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Акумулятор iPhone Air отримав відносно скромну за сучасними стандартами ємність — 3149 мА·год, проте, як виявляється, за показниками автономної роботи він перевершує свого конкурента Samsung Galaxy S25 Edge, який має батарею 3900 мА·год. Про це повідомляє NotebookCheck.

Відеотест смартфонів з Youtube-каналу XEETECHCARE засвідчує, що iPhone Air працює довше за конкурента: 8 годин 57 хвилин проти 8 годин 45 хвилин у Galaxy S25 Edge. Хоча різниця складає лише 12 хвилин, варто врахувати, що батарея Samsung більша на 24%.

Тестування iPhone Air виданням Tom’s Guide підтвердило ці результати. У режимі вебсерфінгу смартфон пропрацював 12 годин 2 хвилини, тоді як Galaxy S25 Edge — 11 годин 48 хвилин. Після п’яти годин потокового відео заряд iPhone Air залишався на рівні 81%, тоді як у Galaxy — 67%.

Попри це, серед усіх моделей серії iPhone 17, Air показав найскромніші результати автономності. За даними каналу The Tech Chap, базовий iPhone 17 із батареєю 3692 мА·год випередив Air лише на 12 хвилин — 6 годин 55 хвилин проти 6 годин 43 хвилин.

Що стосується лідера по автономності серед тестованих смартфонів, то ним став iPhone 17 Pro Max. Це свідчить про те, що нові смартфони від Apple досить добре оптимізовані і їхній час роботи від акумулятора точно не буде слабким місцем.