Керівники Apple продемонстрували міцність надтонкого iPhone Air

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple провела демонстрацію міцності нового iPhone Air, найтоншого смартфона компанії. Під час інтерв’ю з Tom’s Guide та TechRadar маркетинговий директор Apple Грег Джозвяк запропонував журналісту Марку Спонеру спробувати зігнути пристрій.

Спонер зазначив, що iPhone Air товщиною 5,64 мм злегка прогнувся, але не зламався, навіть коли він доклав усіх зусиль. Журналіст TechRadar Ленс Уланофф також не зміг зігнути смартфон, і пристрій повернувся до початкової форми. Джозвяк пояснив, що така гнучкість закладена в конструкцію.

iPhone Air із 6,5-дюймовим дисплеєм має титанову раму 5 класу, що робить його єдиним титановим iPhone у лінійці, адже iPhone 17 Pro перейшли на алюміній. За словами Apple, рама "перевищує" суворі вимоги до тестів на згинання. Джон Тернус, керівник відділу апаратного забезпечення, розповів, що тонкий дизайн став можливим завдяки новим матеріалам, керамічному щиту та ефективності чипів Apple.

Питання міцності iPhone актуальне з 2014 року, коли iPhone 6 гнувся в кишенях. Apple стверджує, що iPhone Air готовий до реальних умов. Нові пристрої будуть доступні для попереднього замовлення з 12 вересня, в Україні новинки з'являться 26 вересня.