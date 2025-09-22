iPhone Air отримав оцінку 7/10 за ремонтопридатність у розборі iFixit

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Спеціалісти iFixit провели розбір нового iPhone Air і оцінили його ремонтопридатність у 7 балів із 10. Це такий самий показник, як у моделей iPhone 16 та iPhone 17, тож зменшена товщина не вплинула на простоту ремонту.

За даними iFixit, у смартфоні стоїть такий самий акумулятор, як у MagSafe Battery Pack. Його легко вийняти завдяки спеціальному клею — без нагрівання й інструментів. Дістатися до батареї можна через задню скляну панель, не знімаючи дисплей. Також смартфон має модульний USB-C порт, який можна замінити окремо.

iPhone Air має товщину 5,6 мм, що робить його найтоншим смартфоном Apple. Корпус виготовлений із титану з посиленою центральною частиною, але верх і низ оснащені пластиковими вставками для антен — саме вони можуть бути слабкими місцями при згинанні.

iPhone Air отримав новий чип A19 Pro, модем C1X та Wi-Fi N1. У порівнянні з моделями серії Plus у ньому менше динаміків і камер. Конструкція спроєктована так, щоб під час розбирання всі компоненти були легко доступні окремо. Водночас за результатами автономності iPhone Air показує кращий час роботи, ніж Galaxy S25 Edge, попри менший розмір батареї.

Apple випустила інструкції та оригінальні деталі для майстерень і користувачів. Компанія зазначає, що завдяки 3D-друку титанових елементів у порту USB-C використання матеріалів зменшилося на 33%. У результаті навіть за ультратонкого корпусу смартфон легко ремонтувати, а доступні матеріали й інструкції підвищують його ремонтопридатність.