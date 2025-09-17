10‑річний iPhone 6s отримав оновлення iOS 15.8.5

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple випустила оновлення безпеки iOS 15.8.5 та iPadOS 15.8.5 для старих пристроїв, серед яких iPhone 6s, iPhone 7, перше покоління iPhone SE, iPad Air 2, iPad mini 4 та iPod touch 7.

Оновлення закриває критичну уразливість у компоненті ImageIO (CVE‑2025‑43300), яка могла призвести до пошкодження пам’яті при обробці шкідливого зображення. Apple повідомила, що ця діра могла бути використана у "надзвичайно складних атаках проти окремих користувачів".

Проблему усунули завдяки покращеній перевірці меж запису в пам’ять. Таким чином, навіть пристрої десятирічної давності, як iPhone 6s, залишаються захищеними від актуальних загроз.

Цей крок підкреслює політику Apple щодо довготривалої підтримки старих моделей, особливо коли йдеться про критичні експлойти, які можуть використовуватися шпигунським ПЗ.

Нагадаємо, Apple нещодавно також випустила стабільну версію iOS 26 із дизайном Liquid Glass. Нову версію ОС отримали iPhone 11 та новіші моделі.