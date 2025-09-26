iPhone 17 вже в продажу: приховані можливості нових моделей, про які ви ще не знаєте

PROMOTED

Розкриваємо секрети функціоналу новинок від Apple і лайфгаки для використання потенціалу iPhone 17 на максимум: від Adaptive Power до керування смартфоном мімікою.

26 вересня в Україні офіційно стартували продажі iPhone 17. Лінійка цього року вийшла різноманітною – iPhone 17 , 17 Pro, 17 Pro Max та абсолютно новий Air. У Фокстрот, офіційного реселера Apple, новинки вже можна купити, а ціни виглядають так:

iPhone 17 – від 46 799 ₴

iPhone 17 Pro – від 63 999 ₴

iPhone 17 Pro Max – від 69 999 ₴

iPhone Air – від 58 499 ₴

Оновлені камери, новий чип A19, тонкий корпус iPhone Air, який важко погнути чи рекордні 2 ТБ у Pro Max – усе це важливо. Але не менш цікаві "невидимі" можливості, лайфгаки та нові функції iOS 26, які роблять користування смартфоном ще зручнішим. Ми зібрали таку добірку, яку варто спробувати одразу після покупки чи оновлення девайсу.

А щоб перехід був простішим, у Фокстрот діє послуга trade-in "Фоксі-обмін". Ви приносите старий смартфон, консультант проводить автоматизовану оцінку за 5-7 хвилин, і ця сума йде у залік нового iPhone. Решту можна оплатити готівкою, карткою або взяти у кредит.

Adaptive Power Mode

Нова опція Adaptive Power Mode в iOS 26 автоматично підлаштовує роботу системи, щоб продовжити життя батареї. Телефон сам вирішує, коли варто обмежити фонові процеси, щоб ви могли користуватися смартфоном довше без вимкнення основних функцій.

Continuity Camera 2.0

iPhone 17 легко стає вебкамерою для Mac завдяки Continuity Camera 2.0. Тепер можна використовувати режими Center Stage чи Studio Light для дзвінків і трансляцій, а також Desk View для зйомки робочої поверхні.

Dual Capture для відео

Pro-версії та Air підтримують функцію Dual Capture – одночасний запис із фронтальної та основної камери. Це зручно для відеоблогів, інтерв’ю чи створення реакцій. У поєднанні з 4K120 та новою стабілізацією Genlock якість відео виходить максимально чіткою навіть у русі.

Керування мімікою

В iOS 26 з’явилася можливість керувати смартфоном за допомогою міміки. У "Налаштування → Доступність → Відстеження голови" можна призначати окремі дії на підняття брів, кліпання очима, відкриття рота чи навіть рухи губ. Це працює як додатковий метод управління. Наприклад, можна гортати стрічку TikTok за допомогою язика.

Вібрації для контактів

iPhone дозволяє задати унікальні вібраційні патерни для окремих контактів. Наприклад, для близьких – довші сигнали, для роботи – коротші. Телефон у кишені підкаже, хто телефонує, ще до того, як ви подивитеся на екран.

AirDrop на новій швидкості

Передавати файли стало простіше завдяки підтримці Wi-Fi 7 у моделях iPhone 17. Тепер навіть відео у 4K "переїжджає" на Mac за секунди.

ПЕРЕВІРЕНІ КОРИСНІ ФУНКЦІЇ

Це можливості, які вже давно є в iOS, але ними користуються далеко не всі. Вони прості, але здатні суттєво спростити щоденні завдання – від прослуховування музики до роботи з текстами чи збереження документів.

Таймер для автоматичного вимкнення музики

Ця функція існує давно, але її часто недооцінюють. Якщо ви звикли засинати під музику чи подкасти, таймер дозволяє зупинити відтворення у вибраний час. Вранці батарея буде цілою, а ви не прокинетеся від того, що плейлист досі грає.

Відкрийте додаток "Годинник" → вкладка "Таймери". Встановіть час, після якого музика має припинитися. У полі "Після завершення" оберіть "Зупинити відтворення". Запустіть таймер.

Використання жестів для редагування тексту

Прискорте редагування тексту за допомогою жестів. З iPhone – легко:

Скасувати дію : проведіть трьома пальцями вліво або потрусіть телефон.

Повернути дію : проведіть трьома пальцями вправо.

Копіювати текст : зведіть три пальці разом.

Вставити текст : розведіть три пальці.

Знімок екрану для повної сторінки

Бувають моменти, коли звичайного скріншота замало, наприклад, при збереженні інструкції чи довгої статті. У Safari можна зробити скріншот всієї сторінки і зберегти його у PDF. Це зручно для роботи, навчання або коли треба переслати інформацію без втрати деталей. Для цього: