Xiaomi скорочує в Китаї поставки Xiaomi 17, тому що iPhone 17 продається краще – Мін-Чі Куо

Apple вдалося зміцнити свої позиції на китайському ринку завдяки новому iPhone 17, який демонструє високі продажі порівняно з флагманом Xiaomi 17. Про це заявив відомий аналітик Мін-Чі Куо. За його словами, через популярність нового iPhone, попит на смартфони Xiaomi 17 виявився нижчим за очікування, що змусило китайську компанію скоротити заплановані поставки на 20%.

За словами Куо, спочатку Xiaomi планувала реалізувати близько 10 мільйонів пристроїв серії 17, однак тепер прогноз компанії знизився. Якщо тенденція збережеться, загальні продажі цих смартфонів можуть опуститися нижче рівня попередньої серії Xiaomi 15, яка досягла приблизно 8 мільйонів одиниць. Особливо слабкі результати демонструє базова модель Xiaomi 17: замість очікуваних 50–55% від усіх поставок вона може скласти лише 15–20%.

Базова модель Xiaomi 17 Xiaomi

На відміну від Xiaomi, Apple в Китаї продає базову версію iPhone 17 активніше через помітно кращі характеристики в порівнянні з попередником. Смартфон отримав збільшений та яскравіший дисплей із частотою оновлення 1-120 Гц замість 60 Гц, базове сховище 256 Гб замість 128 Гб у попередника та оновлену ультраширококутну камеру на 48 Мп замість 12 Мп. При цьому ціна нового смартфона залишилася на рівні попереднього покоління.

Аналітик зазначає, що якщо попит на флагмани Xiaomi не зросте під час святкового тижня до Національного дня КНР, компанії доведеться знижувати ціни на деякі моделі серії 17, щоб покращити продажі. Окрім цього, за словами аналітика, вихід у 2026 році нового бюджетного iPhone 17е також може вплинути на продажі Xiaomi 17.

Ситуація з конкурентністю iPhone 17 та Xiaomi 17 поки що стосується лише китайського ринку, тоді як результати глобальних продажів залишаються невідомими.