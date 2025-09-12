iPhone 17 Pro: що всередині нового флагмана Apple

PROMOTED

Apple представила iPhone 17 Pro у вересні 2025 року, і це оновлення можна назвати однією з найцікавіших модифікацій лінійки за останні роки. На відміну від поступових покращень минулих поколінь, тут йдеться не тільки про новий процесор або камеру, а про перегляд конструкції та логіки розташування ключових компонентів.

Корпус і конструкція

А тепер найцікавіше: Айфон 17 Про отримав цілісний алюмінієвий корпус, виконаний методом фрезерування, що повертає Apple до філософії унібоді-дизайну, знайомої з MacBook. Це не просто естетика: перероблена архітектура шасі дозволила перенести материнську плату ближче до центру та впровадити нову графітову систему з випарною камерою для ефективного відведення тепла.

Візуально впадає у вічі так зване "плато" — перероблений модуль камер, що тепер займає майже всю ширину задньої панелі. Частина корпусу залишилася алюмінієвою, але область навколо камер захищена новим склом Ceramic Shield 2. Таке поєднання міцності та легкості дозволяє зменшити вагу в порівнянні з титаном в iPhone 16 Pro, жорсткість конструкції зросла.

Дисплей

Передня панель залишилася 6,3 дюйма Super Retina XDR OLED, але яскравість тепер досягає 3000 ніт (проти 2000 в iPhone 16 Pro). Це є критично для вуличного використання. Дисплей, як і раніше, підтримує ProMotion (120 Гц) і Always-On Display. Інтеграція нового інтерфейсу iOS 26 з "Liquid Glass", що робить анімації глибшими та візуально чистішими.

Продуктивність

Головне оновлення — процесор A19 Pro. Архітектура CPU зберегла 6 ядер, але зміни в GPU виявились ключовими: 6 графічних блоків отримали виділені Neural Accelerators та апаратне прискорення рейтрейсингу. Для ігор це означає консольний рівень графіки з реалістичними відображеннями та димом, а для Apple Intelligence — значний приріст швидкості відгуку.

Apple вперше змістила системну логіку до центру корпусу, встановивши поверх графітовий шар та парову камеру. Це розподіляє теплове навантаження по корпусу, знижує перегрів і, як наслідок, продовжує термін служби акумулятора та чипсету.

Камери

iPhone 17 Pro вперше отримав три 48 МП Fusion-сенсори: основний, надширокий та телеоб'єктив.

Фокусна відстань та сценарії роботи перероблені:

Основна камера: 24 мм f/1.78.

Ультраширока: 13 мм, f/2.2.

Телеоб'єктив: оптичний зум 8X.

Фронтальна камера — новий 18 МП модуль Center Stage, здатний перемикатися між портретною та ландшафтною орієнтацією без фізичного повороту пристрою.

Автономність

Заявлений час відтворення відео — до 33 годин (проти 27 в iPhone 16 Pro). Стрімінг — до 30 годин. Apple явно оптимізувала енергоспоживання коштом нового компонування та A19 Pro, а не шляхом збільшення об'єму батареї.

Ціна та позиціювання

Ціна в Україні стартує від 63999 гривень за 256 ГБ. Найвигідніші ціни на весь асортимент пропонує інтернет-магазин Apple eStore. Цікаво, що Apple відмовилася від 128 ГБ версії, фактично піднявши "вхідний квиток" в Pro-сегмент. Це простий маркетинговий хід, який фактично нівелює базовий обсяг пам'яті як обмеження.

iPhone 17 Pro — це не косметичний апдейт, а зміна архітектури. Новий корпус, A19 Pro з прискоренням AI та рейтрейсингу, перероблена система охолодження і повністю 48 МП камера — роблять його найсерйознішим кроком вперед після iPhone X і iPhone 12. Так, дизайн може здатися спірним, а збільшення ваги — помітним, але для тих, хто дивиться на iPhone як на робочий інструмент 2025 стане логічним вибором.