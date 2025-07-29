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Неанонсований iPhone 17 Pro побачили на вулицях Сан-Франциско

Неанонсований iPhone 17 Pro побачили на вулицях Сан-Франциско
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
29 липня, 12:45
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До офіційної презентації нових смартфонів Apple ще більше як місяць, однак новий iPhone 17 Pro вже "засвітився" на вулицях Сан-Франциско. Користувач X з ніком @Skyfops зробив два фото, на яких можна побачити майбутню новинку.

Користувач поділився фото, на яких видно iPhone 17 Pro в чорному захисному чохлі, що приховує більшість дизайну. Водночас помітне розташування елементів камери, яке відповідає попереднім витокам.

Skyfops також відзначав, що поруч з власником смартфона стояв охоронець, який намагався перегородити iPhone, аби його не було видно на камері. 

Звісно, правдивість цієї інформації перевірити неможливо. Втім, відомий інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман також поділився публікацією та зазначив, що смартфон на фото виглядає цілком переконливо.

Нагадаємо, серію iPhone 17 представлять у вересні. За чутками, вона знову складатиметься з чотирьох моделей, але замість iPhone 17 Plus з’явиться iPhone 17 Air, який конкуруватиме із Samsung Galaxy S25 Edge.

Смартфони Apple iPhone 17 Pro
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