Неанонсований iPhone 17 Pro побачили на вулицях Сан-Франциско

До офіційної презентації нових смартфонів Apple ще більше як місяць, однак новий iPhone 17 Pro вже "засвітився" на вулицях Сан-Франциско. Користувач X з ніком @Skyfops зробив два фото, на яких можна побачити майбутню новинку.
Користувач поділився фото, на яких видно iPhone 17 Pro в чорному захисному чохлі, що приховує більшість дизайну. Водночас помітне розташування елементів камери, яке відповідає попереднім витокам.
Skyfops також відзначав, що поруч з власником смартфона стояв охоронець, який намагався перегородити iPhone, аби його не було видно на камері.
Звісно, правдивість цієї інформації перевірити неможливо. Втім, відомий інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман також поділився публікацією та зазначив, що смартфон на фото виглядає цілком переконливо.
Нагадаємо, серію iPhone 17 представлять у вересні. За чутками, вона знову складатиметься з чотирьох моделей, але замість iPhone 17 Plus з’явиться iPhone 17 Air, який конкуруватиме із Samsung Galaxy S25 Edge.