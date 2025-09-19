Перші покупці iPhone 17 Pro та iPhone Air повідомляють про подряпини на пристроях

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Під час перших днів продажу iPhone 17 деякі покупці та журналісти звернули увагу на подряпини на нових моделях смартфонів. Bloomberg пише, що виставлені в магазинах у Гонконзі, Шанхаї та Лондоні сині iPhone 17 Pro та Pro Max, а також чорний iPhone Air мали сліди пошкоджень вже за кілька годин після старту продажів.

У Китаї ця проблема швидко стала темою для обговорень у соцмережах. Фото подряпаних смартфонів потрапили у тренди Weibo, де відповідний хештег зібрав понад 40 млн переглядів.

Джерело: Bloomberg

iPhone 17 Pro та Pro Max повернулися до алюмінієвого корпусу, тоді як попередні два покоління мали титан. Apple заявила, що нове покриття стало більш стійким до пошкоджень, однак алюміній відомий своєю вразливістю до подряпин, особливо у темних кольорах. Для iPhone 17 Pro найтемніший відтінок — синій, у чорному ця модель не доступна.

Попри ці повідомлення, попит на iPhone 17 залишається високим. У багатьох країнах уже спостерігається дефіцит, а терміни доставки Pro Max сягають чотирьох тижнів. У Гонконзі покупцям у день старту продажів були доступні лише моделі iPhone Air, тоді як інші версії доводилося замовляти онлайн. У Південній Кореї iPhone 17 Pro можна отримати за тиждень, тоді як Pro Max буде доступний лише наприкінці жовтня.

Щодо України, то новинки Apple вже зараз можна передзамовити, а продажі пристроїв почнуться через тиждень — 26 вересня 2025 року.