iPhone 17 вийде з eSIM у багатьох країнах світу — ЗМІ

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple готується розширити використання eSIM у нових iPhone. Серія iPhone 17 може вийти без фізичного слота для SIM-карт у ще більшій кількості країн. Про це повідомило видання MacRumors із посиланням на джерела серед партнерів Apple у ЄС.

За даними джерел, співробітники авторизованих реселерів Apple у Євросоюзі мають пройти обов’язковий курс із підтримки eSIM до 5 вересня 2025 року. Це стосується усіх 27 країн ЄС. Інформація про навчання доступна у застосунку Apple SEED, який використовують співробітники Apple Store та партнерських магазинів по всьому світу, тож програма може охоплювати й інші регіони.

Очікується, що серію iPhone 17 Apple представить 9 вересня. За словами аналітика Мін-Чі Куо, принаймні ультратонка модель iPhone 17 Air не матиме SIM-лотка майже в усіх країнах. Висока ймовірність, що eSIM-версії отримають також iPhone 17, 17 Pro та 17 Pro Max, хоча винятки можливі, наприклад, у Китаї.

З 2022 року iPhone 14 у США продаються лише з eSIM. Apple пояснює цей перехід підвищеною безпекою: eSIM неможливо вилучити у випадку втрати або крадіжки смартфона, а також можна додати до восьми цифрових SIM-карт одночасно, що зручно для подорожей.