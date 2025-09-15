Попередні замовлення на iPhone 17 випереджують торішні результати iPhone 16

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Нещодавно Apple представила нову лінійку iPhone 17 і нарешті зробила базову модель цікавою пропозицією, додавши частоту оновлення 120 Гц та мінімум 256 ГБ сховища. Це відразу позначилося на попиті: кількість передзамовлень на базовий iPhone 17 вже перевищила результати iPhone 16. Про це розповів аналітик Мін-Чі Куо.

iPhone 17 Series First-Weekend Preorder Takeaways:



1. Conclusion: First-weekend preorder demand for the iPhone 17 lineup outpaced last year’s iPhone 16.



2. For the Pro Max, Pro, and standard models, planned 3Q25 production is about 25% higher YoY, while estimated delivery lead… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 15, 2025

Заразом Куо повідомляє, що Apple планує виробляти на 25% більше всіх смартфонів лінійки iPhone 17, включно з Pro та Pro Max, у третьому кварталі 2025 року, ніж iPhone 16 у той самий період минулого року. При цьому очікувані терміни постачання зросли лише на один тиждень, що свідчить про сильний сукупний попит на ці три моделі.

Цьогоріч Apple також представила надтонкий iPhone Air. Куо каже, що компанія збільшила план виробництва моделі на 200% у порівнянні з торішнім iPhone 16 Plus. Аналітик додає, що подібних прикладів у попередніх моделях не було, тому справжній рівень попиту стане зрозумілим лише після довшого часу продажів.

Лідером за попитом серед нових смартфонів залишається iPhone 17 Pro Max. Його виробництво у третьому кварталі буде на 60% вищим ніж торішній iPhone 16 Pro Max.

На останок Куо відмічає фінансовий вплив. Він каже, що сильні попередні замовлення iPhone 17 мають підтримати фінансові результати Apple у 3 кварталі 2025 року. Втім, зростання акцій постачальників може бути стриманим, адже інвестори більше очікують на різкий ривок у продуктовому циклі наступного року та можливі вигоди для всієї ланки постачання.

Нагадаємо, що цього року Apple та інші компанії побачили значний приріст у продажі преміальних смартфонів. Компанія з Купертіно тримає лідерство на ринку та відповідає за 62% усіх преміальних пристроїв.