iPhone 17 отримає більший акумулятор завдяки eSIM

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Лінійка iPhone 17, що цього року вийде у версії лише з eSIM у ще більшій кількості країн, нарешті скористається перевагами відсутності фізичного слота. Як повідомляє PCMag, Apple використає звільнене місце аби збільшити ємність акумулятора.

Знахідкою поділився інсайдер ShrimpApplePro, який виявив ємність акумуляторів у реєстрі китайських регуляторних органів.

The real battery capacity of the 17 series from Chinese regulatory pic.twitter.com/6gG1FrfTUi — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) September 8, 2025

iPhone 17 буде вже четвертим поколінням смартфонів Apple, що не матимуть фізичного слота для SIM, але першим, що використає його для інших потреб. Версія iPhone 17 Pro, оснащена лише eSIM, матиме на 18% вищу ємність акумулятора ніж iPhone 16 Pro — 4252 мА∙год проти 3582 мА∙год.

Водночас версія iPhone 17 Pro з фізичним слотом матиме акумулятор ємністю 3988 мА∙год. Що ж до інших моделей, зокрема iPhone 17, то тут поки що є повідомлення лише про стандартну версію, що матиме ємність 3692 мА∙год, більше ніж 3561 в iPhone 16.

Тонший iPhone 17 Air з eSIM у США матиме ємність акумулятора 3149 мА∙год, у той час, як на інших ринках ємність буде меншою — 3036 мА∙год.

Точніше дізнатися про технічні характеристики нових смартфонів Apple можна буде 9 вересня 2025 року, коли пройде офіційна презентація новинок.