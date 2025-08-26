Офіційно: Apple представить серію iPhone 17 на заході 9 вересня 2025 року

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Apple почала розсилати запрошення на щорічну презентацію iPhone, яка відбудеться 9 вересня 2025 року о 20:00 за київським часом. Переглянути трансляцію можна буде на сайті Apple, YouTube та через додаток ‌Apple TV‌.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Головним анонсом стане лінійка iPhone 17, до якої увійде ультратонкий iPhone 17 Air, стандартний ‌iPhone 17‌, iPhone 17 Pro та ‌iPhone 17 Pro‌ Max. Pro-моделі отримають алюмінієвий корпус і оновлений задній блок камер. Пристрої працюватимуть на чипах A19 або A19 Pro. iPhone 17 Air‌ буде найлегшим і найтоншим iPhone, з 6,6-дюймовим дисплеєм, модемом C1 і однією камерою.

Також очікується реліз Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 та Apple Watch SE 3 — вперше за три роки оновляться всі моделі одночасно. Також варто очікувати AirPods Pro 3, оновлені HomePod mini та Apple TV 4K.

Крім цього Apple оголосить дати виходу iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інших ОС.