Від 34 999 грн: iPhone 16e вже можна передзамовити в Україні

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Компанія Apple відкрила попередні замовлення на iPhone 16e в Україні.

Новинка доступна в чорному та білому кольорах, а також у трьох модифікаціях памʼяті. Пристрій можна передзамовити зі знижкою:

iPhone 16e, 128 ГБ — 34 999 грн (замість 37 999 грн)

iPhone 16e, 256 ГБ — 39 999 грн (замість 42 999 грн)

iPhone 16e, 512 ГБ — 49 999 грн (замість 52 999 грн)

Нагадаємо, iPhone 16e має 6,1-дюймовий OLED-дисплей із вирізом для Face ID. Смартфон працює на чипі A18, що забезпечує підтримку функцій Apple Intelligence. Пристрій також оснащено першим фірмовим 5G-модемом Apple. На задній панелі iPhone 16e є єдина 48-мегапіксельна камера. Новинка також має Action Button замість перемикача режимів звуку та порт USB-C замість Lightning.