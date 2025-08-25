iPhone 16 з iOS 26 отримає підтримку зарядки Qi2 на 25 Вт

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Майбутнє оновлення iOS 26 розширить можливості бездротової зарядки для серії iPhone 16. Про це пише MacRumors.

Йдеться про підтримку стандарту Qi 2.2 (Qi2 25W) для iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Винятком стане лише iPhone 16e.

Після встановлення iOS 26 серія iPhone 16 зможе працювати з усіма зарядними пристроями Qi 2.2, підтримуючи потужність до 25 Вт. До цього часу таку швидкість забезпечував лише Apple MagSafe, тоді як інші Qi-рішення були обмежені 15 Вт.

Це означає, що зарядка з 0% до 50% триватиме близько 30 хвилин — показник, ідентичний MagSafe.

Фінальний реліз iOS 26 очікується у вересні. Це також натякає, що серія iPhone 17 отримає підтримку Qi 2.2 "з коробки".