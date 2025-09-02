Apple випустить оновлення для iPhone 12 в ЄС, аби зменшити випромінювання

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple готує оновлення ПЗ для iPhone 12 у країнах ЄС, щоб знизити рівень випромінювання та зробити смартфон відповідним до санітарних норм блоку, пише MacRumors.

У 2023 році Apple випускала таке ж оновлення для iPhone 12 у Франції. Тоді уряд країни змусив компанію з Купертіно зупинити продажі смартфона через надмірне радіаційне випромінювання.

Рішення розповсюдити оновлення на користувачів по всьому Європейському союзі стало наслідком рішення Єврокомісії на основі оригінальних знахідок французького національного частотного агентства ANFR.

Apple заявляє, що оновлення програмного забезпечення iPhone 12 вийде у всіх державах-членах ЄС протягом наступних кількох тижнів. Попри це, компанія продовжує наполягати на тому, що французька методологія тестування була недосконалою.

"Ми продовжуємо не погоджуватися з підходом до тестування французького ANFR, але поважаємо рішення Європейської комісії. Клієнти, як і завжди, можуть користуватися своїм iPhone 12 з повною впевненістю", — заявила Apple.