Неанонсовані iPad Pro M5, що потрапили до російських блогерів, викрали з європейських складів Apple — Bloomberg

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

У світі технологій витоки трапляються часто, але повноцінний огляд ще неанонсованого продукту Apple — рідкість. І вдруге поспіль ми бачимо саме це: торік подібна ситуація сталася з MacBook Pro на M4, а тепер на російських YouTube-каналах розпаковують, тестують і детально показують новий iPad Pro на M5.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple заздалегідь відправляє нові продукти на склади по всьому світу, щоб забезпечити безперебійний старт продажів. За даними джерела, кілька iPad Pro на M5 ймовірно були викрадені з європейського складу і потім їх продали російським блогерам.

Для компанії, відомої своєю секретністю, подібний витік — серйозна проблема. Він руйнує ефект несподіванки на презентаціях та дає конкурентам можливість не лише випередити в медійному висвітленні, а й проаналізувати нові функції продукту, підлаштувати власні релізи та оцінити реакцію аудиторії.

Щодо нового планшету, то відео підтверджують очікування — оновлення буде досить скромним. Головна зміна iPad Pro — це перехід з процесора M4 на M5. Цікаво, що чутки про другу фронтальну камеру не підтвердилися. У витеклих зразках її немає, хоча Гурман стверджує, що на внутрішніх моделях вона була. Це може свідчити про пізнє рішення Apple прибрати модуль.