Новий екран встановлення в iOS сприяв зростанню завантажень Epic Games Store, але на Android ситуація залишається складною

Apple зменшила кількість необхідних дій для встановлення сторонніх магазинів додатків з 15 до 6 і це вже дає свої плоди, щонайменше для Epic Games. Компанія повідомила, що кількість користувачів, які відмовляються від встановлення у процесі інсталяції магазина, знизилася на 60%.

Раніше Apple вимагала 15 кроків для встановлення сторонніх магазинів на iOS 18. Зокрема користувачам необхідно було переходити у налаштування системи, що часто їх відлякувало. Однак у межах "Закону про цифрові ринки" (Digital Markets Act, DMA) цей процес був значно спрощений з релізом iOS 18.6 у липні.

До оновлення, близько 65% користувачів, що намагалися встановити Epic Games Store на iOS відмовлялися у процесі через дизайн впроваджений Apple. Після оновлення частка таких користувачів зменшилася до близько 25%.

На Android ситуація залишається поганою. Epic Games відзначає, що Google продовжує "відверто" порушувати DMA своїм процесом встановлення, який вимагає від користувачів 12 кроків, включно з "оманливим екраном лякання", на якому зазначено, що програмне забезпечення від відомих та авторитетних конкурентів Google "може бути шкідливим".

Epic Games відзначає, що на Android у всьому світі "оманливий інтерфейс користувача" саботує спроби встановлення з Epic Games Store у понад 50% випадків.