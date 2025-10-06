Internet Archive зберіг трильйон вебсторінок — найбільший обсяг архівованих матеріалів в історії інтернету

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Цього жовтня Internet Archive святкує історичне досягнення — один трильйон збережених вебсторінок, доступних через сервіс Wayback Machine. Це найбільший обсяг архівованих матеріалів в історії інтернету.

Від часу свого створення у 1996 році Internet Archive документує цифрову епоху — від перших сайтів 90-х до сучасних соціальних мереж. Щодня Wayback Machine зберігає понад 498 мільйонів сторінок, зберігаючи як великі медіаресурси, так і маловідомі блоги, форуми та особисті сторінки, які вже могли зникнути з мережі. Загалом архів містить понад 150 петабайт даних, включно з книгами, аудіо, відео, програмним забезпеченням і документами.

З нагоди ювілею організація проведе серію тематичних заходів протягом жовтня — від відкритих лекцій до дискусій про цифрову пам’ять та роль архівування у боротьбі з дезінформацією. Також Internet Archive планує представити нові інструменти, які полегшать пошук і доступ до історичних версій сайтів.

Wayback Machine є ключовим джерелом для дослідників, журналістів і правозахисників, які використовують архів для перевірки фактів та відновлення зниклого контенту. За даними організації, лише за минулий рік користувачі здійснили понад 800 мільярдів запитів до архіву.

Ініціатор Internet Archive, Брюстер Кейл, неодноразово наголошував, що мета проєкту — створити "бібліотеку всього інтернету" та зберегти цифрову спадщину людства.