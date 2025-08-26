Intel попереджає про ризики угоди з адміністрацією Трампа

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Intel заявила, що угода з адміністрацією Дональда Трампа, яка передбачає передачу Міністерству торгівлі США 10% акцій, може нести суттєві ризики для інвесторів, співробітників та міжнародних продажів. Про це йдеться у звіті до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), пише CNBC.

Ключова проблема полягає в тому, що 76% доходів компанії у 2024 році надходили з-за меж США. Торішній виторг Intel склав $53,1 млрд, що на 2% менше, ніж роком раніше. Тепер компанія безпосередньо асоціюється з політикою Трампа щодо мит і міжнародної торгівлі, яка постійно змінюється. Це може викликати негативні реакції з боку закордонних клієнтів і партнерів.

У звіті Intel попередила, що угода може спровокувати як миттєві, так і довгострокові негативні наслідки від інвесторів, співробітників, постачальників, конкурентів і навіть іноземних урядів. Також можливі судові позови та зростання політичної уваги до компанії. Крім того, зміна політичної ситуації у Вашингтоні може поставити під загрозу саму угоду.

Згідно з домовленістю, уряд отримає до 433,3 млн акцій Intel, що розмиває частку поточних акціонерів. Придбання фінансується коштом, виділених у межах CHIPS Act. Загалом компанія отримала від федеральних програм $11,1 млрд.

Попри ризики, акції Intel у серпні зросли на 25% на тлі очікування угоди. Трамп назвав її "великим досягненням для Америки", наголосивши на важливості виробництва передових чипів.

Втім, Intel зауважила, що урядовий пакет акцій дає державі право голосу разом із радою директорів, що зменшує вплив приватних акціонерів і може обмежити вигідні їм угоди.

Нагадаємо, державна участь у капіталі Intel демонструє, як змінилося ставлення Трампа до компанії. Лише кілька тижнів тому президент закликав до відставки керівництва через підозри у зв’язках з Китаєм. Однак після зустрічі з нинішнім CEO Ліп-Бу Танем його риторика змінилася на більш прихильну.