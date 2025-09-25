Intel звернулася до Apple за інвестиціями через фінансові труднощі

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Минуло п’ять років після того, як Apple відмовилася від процесорів Intel на користь власних чипів. Тепер, за даними Bloomberg, Intel шукає інвестиції й веде перемовини з Apple про можливу співпрацю. Розмови перебувають на ранньому етапі й не гарантують домовленості.

Intel переживає складний період: компанія скоротила 15% працівників і скасувала плани з будівництва фабрик у Європі. У серпні уряд США придбав 10% акцій, щоб прискорити запуск виробництва в Огайо. Після цього NVIDIA вклала $5 млрд у чипи для ПК і дата-центрів, а SoftBank інвестував ще 2 млрд. Intel також намагається залучити інші компанії до партнерства.

Apple тривалий час використовувала процесори Intel у своїх Mac, але з 2020 року перейшла на власні Apple Silicon, які виробляє TSMC. Спроба співпраці з Intel над 5G-модемами також провалилася. Компанія не змогла створити продукт належної якості й зрештою продала цей бізнес Apple.

Фахівці не очікують, що Apple повернеться до процесорів Intel. Ймовірніше, якщо угода й буде, то вона стосуватиметься виробництва окремих компонентів для Apple, тоді як ключові чипи й надалі виготовлятиме TSMC.