Intel розкрила перші подробиці процесорів Panther Lake

Intel поділилася архітектурними подробицями процесора Core Ultra серії 3 наступного покоління під кодовою назвою Panther Lake. Це перший чип компанії, створений на базі найсучаснішого технологічного процесу Intel 18A.

Intel Core Ultra 3-ї серії орієнтовані на широкий спектр споживчих і комерційних ПК з підтримкою ШІ, а також на ігрові та периферійні пристрої. Як зазначає компанія, ці SoC забезпечать продуктивність рівня Arrow Lake і водночас енергоефективність, подібну до Lunar Lake.

Panther Lake матимуть до 16 оновлених P- та E-ядер, що забезпечить на 50% вищу продуктивність процесора порівняно з другим поколінням. Окрім цього, вони отримають новий графічний модуль Intel Arc із 12 ядрами Xe, який також забезпечить приріст продуктивності на 50%.

Не обійшлося й без інтеграції штучного інтелекту. Intel зазначає, що Core Ultra 3-ї серії отримають збалансовану архітектуру XPU, здатну забезпечити прискорення ШІ нового рівня з продуктивністю до 180 TOPS (трильйонів операцій на секунду).

Intel додає, що Panther Lake використовуватиметься не лише у ПК, а й у периферійних рішеннях, зокрема в робототехніці. Завдяки новому програмному пакету Intel Robotics AI та довідковій платі клієнти зможуть швидше впроваджувати інновації та створювати економічно вигідних роботів із розширеними можливостями штучного інтелекту, застосовуючи Panther Lake як для управління, так і для ШІ-систем сприйняття.

Intel каже, що цього року почне масштабне виробництво Panther Lake. Перші зразки планують відвантажити до кінця року, а на широкий ринок процесори надійдуть у січні 2026-го.