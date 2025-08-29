Українська правда
Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом

Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
29 серпня, 09:05
0

Intel отримала $5,7 млрд від уряду США в межах угоди, пов’язаної з рішенням Білого дому придбати 10% акцій компанії. Фінансовий директор Девід Зінсер підтвердив це на конференції для інвесторів, пише CNBC.

Зінсер зазначив, що Intel також може залучати зовнішніх інвесторів до свого підрозділу foundry, який виробляє мікрочипи для інших компаній. За його словами, це стане додатковим джерелом фінансування розвитку цього напрямку.

Хоча компанія продемонструвала кращі за очікування фінансові результати другого кварталу, її акції впали на 8% через побоювання щодо майбутнього foundry-бізнесу. Саме цей підрозділ вважається ключовим для відновлення позицій Intel на світовому ринку.

Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт наголосила, що угода ще узгоджується і деталі перебувають у процесі доопрацювання.

Разом із тим, у корпоративному звіті Intel попередила, що співпраця з урядом США може викликати негативну реакцію серед інвесторів, працівників, клієнтів, партнерів і навіть іноземних урядів. Крім того, компанія не виключає судових позовів і посиленого політичного чи суспільного тиску.

Таким чином, хоча інвестиція має стати фінансовою підтримкою для Intel, вона супроводжується ризиками та невизначеністю.

Нагадаємо, напередодні також стало відомо, що SoftBank інвестує $2 млрд в Intel на тлі реструктуризації компанії.

Intel Бізнес США Трамп
