Intel буде самостійно працювати над відеокартами Arc, попри співпрацю з NVIDIA

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Intel заявила, що угода з NVIDIA не змінює її продуктових планів і компанія продовжить випускати графічні рішення під брендом Arc. Про це повідомив представник Intel у коментарі для PCWorld.

За умовами домовленостей NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel і постачатиме графічні чиплети RTX для інтеграції безпосередньо до процесорів компанії. Це може вплинути на плани розвитку продуктів Intel, адже нові чиплети розширюють можливості CPU, але водночас викликає сумніви щодо майбутнього власних графічних ядер Arc.

Intel наголошує, що співпраця з NVIDIA є "доповненням" до наявних планів, а не їх заміною. Компанія підтвердила, що продовжить розвивати власні GPU-продукти.

Наразі публічна дорожня карта Intel включає процесори Panther Lake, вихід яких очікується восени 2025 року, та Nova Lake — у другій половині 2026-го. Також згадується потенційний чип Wildcat Lake. Всі ці плани, за словами компанії, залишаються без змін.

Аналітики відзначають, що партнерство з NVIDIA може призвести до появи преміальних варіантів процесорів для сегментів ігор, контентмейкерів та бізнесу. Водночас перспективи лінійки Arc залишаються невизначеними, оскільки Intel останні роки скорочує витрати та переглядає другорядні напрями.