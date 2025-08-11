Колишній CEO Intel закликав інвестувати $40 млрд у компанію для порятунку виробництва чипів у США

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Колишній генеральний директор Intel Крейг Барретт опублікував звернення, в якому окреслив план порятунку американського виробництва передових чипів. На його думку, Intel залишається єдиною компанією у США, здатною забезпечити локальне виробництво на рівні TSMC, але не має достатнього фінансування для масштабування. Про це пише Fortune.

Барретт зазначає, що ні Samsung, ні TSMC не планують переносити свої передові виробничі потужності до США найближчим часом. Це створює ризики для таких компаній, як NVIDIA, Apple, Google, які залежать від імпортних постачальників. Він пропонує, щоб вісім найбільших клієнтів Intel інвестували по $5 млрд кожен — це дозволить компанії отримати необхідні $40 млрд для розвитку технологій, зокрема high NA EUV та backside power delivery.

Він критикує поточне керівництво Intel за відмову інвестувати в нову технологію 14A без попередніх контрактів з клієнтами. За його словами, лідерство у виробництві потребує проактивного підходу, а не очікування підтверджень. Барретт також виступає проти ідеї розділення Intel на окремі бізнеси, вважаючи це відволіканням від реальної проблеми — нестачі капіталу.

Як один із варіантів стимулювання інвестицій, він пропонує запровадити тариф на імпорт передових напівпровідників — аналогічно до підтримки сталеливарної та алюмінієвої галузей. Це, на його думку, створить умови для збереження національної безпеки та стабільності ланцюгів постачання.

Нагадаємо, що чинний генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан планує скоротити понад 33 тисячі співробітників до кінця 2025 року. Водночас президент США Дональд Трамп вимагає його відставки з поста голови Intel через зв'язки з Китаєм, проте Ліп-Бу Тан готовий шукати компроміси з американським урядом.