Intel буде випускати тільки ті продукти, які можна буде продати на 50% дорожче собівартості

На глобальній технологічній конференції Bank of America генеральний директор Intel Products Мішель Джонстон Холтхаус оголосила про запровадження нової суворої політики: Intel затверджуватиме лише ті проєкти, які можуть продемонструвати потенціал отримання не менше ніж 50% валового прибутку (це різниця між виручкою від продажу товарів або послуг та собівартістю цих товарів або послуг). Холтхаус зазначила, що будь-яка продуктова пропозиція, яка не відповідає цьому показнику, не буде просуватися далі, а інженерні ресурси для неї не виділятимуться, повідомляє Tom’s Hardware.

"З огляду на низку галузевих очікувань, якщо не зрозуміло, що ми здатні досягти 50% або вищої валового прибутку, цей продукт просто не рухається вперед", – сказала Холтхаус. Вона роз’яснила, що Intel не вимагає обов’язково 50% валового прибутку від усіх операцій, але це число є внутрішнім стандартом для майбутніх продуктів, таких як Panther Lake і Nova Lake, яким вже прогнозують досягнення цього рівня.

Нове рішення відповідає ініціативам голови правління Intel Ліп-Бу Тана, який поставив нарощування прибутку пріоритетним завданням після різкого зниження прибутковості компанії. За даними MacroTrends, валовий прибуток Intel за останні 12 місяців станом на перший квартал 2025 року впав до 31,7%, порівняно з приблизно 60% упродовж попереднього десятиліття до пандемії COVID-19. Валовий прибуток опустився нижче 50% у другому кварталі 2022 року й з того часу продовжує знижуватися.

Тан також розглядає можливість перегляду наявних партнерських угод, прагнучи змінити або припинити ті контракти, які не сприяють досягненню цільової маржі у 50%.

Холтхаус визнала, що впровадження цього правила спричинить напругу між витратними обмеженнями та конкурентними вимогами. "Нам потрібно створювати продукти, які відповідають конкурентному середовищу та потребам наших клієнтів, але водночас мають правильну структуру витрат", – пояснила вона, передбачивши внутрішнє "перетягування каната" серед інженерів та керівників, які звикли працювати за попередніми стандартами.

Під керівництвом Тана Intel вже провела значну реструктуризацію: скорочено середній менеджмент, а також планується велика хвиля звільнень – до 20% персоналу у другому кварталі 2025 року. Попри це, Тан наголошує на поверненні культури "орієнтованості на інженерні рішення" та обіцяє інвестувати в залучення й утримання найкращих спеціалістів задля підтримки інновацій.

Інвестори, схоже, підтримують ці зміни. Зосередившись тільки на продуктах із чітким шляхом до 50% валового прибутку, Intel має на меті відновити прибутковість і водночас зміцнити свій фокус на висококласній інженерії.