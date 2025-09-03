Instagram запускає повноцінний додаток для iPad

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Після 15 років існування, Instagram запускає окрему версію свого застосунку для iPadOS. У компанії повідомили, що користувачі уже давно просили створити спеціальну версію Instagram для iPad, однак розробники тільки зараз "знайшли час" для адаптації застосунку під планшети Apple.

Раніше на iPad можна було запускати додаток Instagram для iPhone, однак він не був адаптований під великий екран.

Новий застосунок підтримує всі основні функції сервісу: стрічку публікацій, історії та обмін повідомленнями. Після запуску програми користувач одразу потрапляє у розділ Reels із короткими відео, оптимізованими для перегляду на великому екрані. У верхній частині інтерфейсу розташовані історії, а доступ до повідомлень здійснюється одним дотиком.

У новій версії з’явилася вкладка "Підписки", яка дозволяє перемикатися між трьома режимами відображення контенту:

"Усі" — рекомендовані публікації та Reels від усіх акаунтів, на які підписаний користувач;

"Друзі" — рекомендовані публікації та Reels від акаунтів, на які користувач підписаний і які підписані у відповідь;

"Останні" — публікації та Reels від підписаних акаунтів у хронологічному порядку, де нові записи відображаються першими.

Користувач може змінювати порядок відображення цих вкладок, щоб персоналізувати потрібний контент.

Інтерфейс iPad-версії Instagram підтримує багатоколонкове відображення під час перегляду контенту, що зменшує кількість необхідних дотиків у порівнянні з додатком для iPhone. Оптимізація під великий екран передбачає, що під час перегляду Reels коментарі відображаються збоку, а в розділі повідомлень можна одночасно бачити список чатів і вміст вибраної розмови.





Додаток вже можна завантажити в App Store і він доступний для всіх моделей iPad з iOS 15.1 або новішою версією системи.