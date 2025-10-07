Instagram подарує золоті кільця найкращим творцям платформи

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Instagram запускає нову програму винагород для найкращих творців на платформі — "Кільця". Компанія вручить 25 найпопулярнішим авторам золоте кільце та додасть відповідний значок у їхній профіль.

Introducing Rings: an award from Instagram that’s all about celebrating those who aren’t afraid to take creative chances and do it their way. pic.twitter.com/fnRgq0j51i — Instagram (@instagram) October 6, 2025

Переможців обиратиме журі, до складу якого ввійде керівник Instagram Адам Моссері, режисер Спайк Лі, дизайнер Марк Джейкобс та ютубер Маркес Браунлі, більше відомий як MKBHD.

Нагороди з’явилися після закриття бонусної програми Instagram для авторів та зменшення кількості угод з брендами. Водночас платформа вручатиме лише золоте кільце без фінансової підтримки.

MKBHD відзначає, що це нагородження радше про "особливу видимість та своєрідний стимул для людей". Через це також обиратимуть творців, хто вкладає найбільше зусиль у свою роботу, а не просто тих, хто має найбільше підписників.

Заразом 25 переможці отримають можливість змінити колір фону свого профілю та налаштувати кнопку "Подобається".

Meta у 2023 році зупинили бонусну програму Reels Play, що була ключовим джерелом доходу для багатьох авторів контенту в Instagram та Facebook. У 2024 році Моссері заявляв, що компанія розглядає інші можливості компенсації, проте жодних анонсів так і не було. Ба більше, у 2024 році творців контент побачили різке падіння угод з брендами на 52%, то ж рішення нагородити творців кільцями, а не готівкою, може видатися дещо спірним.