Instagram тестує новий інтерфейс із пріоритетом на Reels

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Instagram розпочав тестування нового інтерфейсу, де головною сторінкою додатка стає вкладка Reels. Першими зміни отримали користувачі в Індії та Південній Кореї, пише TechCrunch.

У новому дизайні Stories залишаються у верхній частині екрана, але кнопка для повідомлень переноситься на центральну панель навігації. Вкладка Reels займає друге місце, а поруч із нею з’являється вкладка Following з трьома опціями відображення стрічки: All (рекомендовані пости та Reels від підписаних акаунтів), Friends (контент від друзів) і Latest (найновіші публікації). Перемикання між вкладками здійснюється свайпами.

Meta повідомила, що наразі редизайн тестується обмеженим колом користувачів, але з часом він може стати доступним глобально. До речі, за даними компанії, Instagram перетнув позначку у 3 млрд активних користувачів на місяць, а значну частину зростання забезпечує саме формат коротких відео, які щодня пересилають 4,5 млрд разів у різних сервісах Meta.