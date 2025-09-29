Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Instagram тестує новий інтерфейс із пріоритетом на Reels

Instagram тестує новий інтерфейс із пріоритетом на Reels
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
29 вересня, 18:14
0

Instagram розпочав тестування нового інтерфейсу, де головною сторінкою додатка стає вкладка Reels. Першими зміни отримали користувачі в Індії та Південній Кореї, пише TechCrunch.

У новому дизайні Stories залишаються у верхній частині екрана, але кнопка для повідомлень переноситься на центральну панель навігації. Вкладка Reels займає друге місце, а поруч із нею з’являється вкладка Following з трьома опціями відображення стрічки: All (рекомендовані пости та Reels від підписаних акаунтів), Friends (контент від друзів) і Latest (найновіші публікації). Перемикання між вкладками здійснюється свайпами.

Meta повідомила, що наразі редизайн тестується обмеженим колом користувачів, але з часом він може стати доступним глобально. До речі, за даними компанії, Instagram перетнув позначку у 3 млрд активних користувачів на місяць, а значну частину зростання забезпечує саме формат коротких відео, які щодня пересилають 4,5 млрд разів у різних сервісах Meta.

Софт Meta Instagram
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень