Instagram додає інтеграцію зі Spotify у Stories та Notes

Instagram і Spotify покращують інтеграцію, щоб користувачам було простіше ділитися музикою з друзями.

Тепер при публікації треку зі Spotify у Stories Instagram автоматично додає короткий уривок пісні. Коли люди переглядають історію, вони можуть відкрити трек у Spotify.

Крім того, в Instagram Notes з’явилася нова функція, яка дозволяє показувати друзям, що ви слухаєте. При створенні нотатки користувачі обирають трек через Spotify, і нотатка автоматично оновлюється, відображаючи поточну пісню або наступну, яку ви увімкнете протягом 30 хвилин. Друзі можуть натиснути на нотатку, щоб додати трек до свого плейлиста у Spotify.

У самому додатку Spotify інтеграція з Instagram також стала зручнішою: при поширенні треку з’являється новий значок Notes поруч з іншими опціями для публікації в Instagram, що дозволяє швидко ділитися музикою безпосередньо через соцмережу.

Нові функції вже почали зʼявлятись у користувачів по всьому світу на iOS та Android.