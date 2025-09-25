Instagram перетнув позначку у 3 мільярди користувачів на місяць

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Через майже 15 років після запуску Instagram досягнув нового рекорду — додатком щомісяця користуються 3 мільярди людей. Марк Цукерберг повідомив про це в Threads. У 2022 році аудиторія соціальної мережі складала 2 мільярди.

Meta нечасто публікує точні дані щодо своїх сервісів, проте відомо: у 2023 році Facebook мав 2 мільярди щоденних користувачів, а WhatsApp ще у 2020 році перевищив 2 мільярди щомісячних. Загалом у Facebook, WhatsApp та Messenger компанія нарахувала 3,48 мільярда щоденних активних користувачів у минулому кварталі.

Показники Instagram стали відомі на тлі підготовки до значних змін у додатку. За інформацією Bloomberg, Meta планує ще більше підсилити роль Reels. Керівник Instagram Адам Моссері підтвердив, що в додатку з’явиться оновлена панель навігації, де акцент зроблять на приватних повідомленнях і Reels. Крім того, у Південній Кореї та Індії протестують функцію, що дозволить зробити Reels основною стрічкою.

Ці нововведення збігаються з переговорами у США, де готують угоду щодо майбутнього TikTok. Попри невизначеність, TikTok і далі залишається головним конкурентом Instagram.