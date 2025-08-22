Insta360 випустила компактну камеру, що записує 4K-відео

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Китайська Insta360 запустила у продаж нову кишенькову екшн-камеру GO Ultra, що здатна записувати відео 4K60fps та, на відмінну від GO 3S, підтримує карти пам'яті microSD об'ємом до 2 ТБ з можливістю швидкої заміни. Новинка вже надійшла у продаж за ціною $449.

Пам'ять не єдина перевага GO Ultra над попереднім поколінням. У порівнянні з GO 3S, новинка має сенсор розміром 1/1,28 дюйма — на 221% більший. Також вона оснащена 5-нанометровим ШІ-чипом у порівнянні з 14-нм у минулій версії.

Ще GO Ultra пропонує технології штучного інтелекту для функції PureVideo, що використовує алгоритми для зменшення візуального шуму та підвищення яскравості в умовах слабкого освітлення.

Вага камери становить лише 53 г, а вбудована магнітна основа дозволяє встановити її будь-де для зйомки з різних ракурсів. Заразом Insta360 оновила магнітний кулон та представила широкий набір аксесуарів, як-от кліпса для капелюха. Крім того, GO Ultra має захист від води та пилу IPX8, що дозволяє занурюватися на глибину до 10 метрів.

Без додаткових аксесуарів камера працює 70 хвилин, а з Action Pod — до 200. До того ж GO Ultra підтримує швидку зарядку: 80% за 12 хвилин.