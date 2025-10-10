Indiana Jones and the Great Circle отримала режим New Game+ і нові костюми

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Bethesda та MachineGames випустили оновлення для Indiana Jones and the Great Circle. Основне нововведення — режим New Game+, який відкривається після проходження основної історії. У ньому зберігаються більшість покращень із попереднього проходження, включно з книгами пригод (навичками), пляшками з ліками, валютою та невикористаними очками розвитку. Гравців, які завершать гру повторно, очікує новий фінальний епізод після титрів.

Оновлення також додає знаменитий костюм Каїра з фільму "У пошуках втраченого ковчега", який можна носити в будь-яких сценах без маскування. MachineGames обіцяє, що незабаром з’являться й інші варіанти одягу.

Також розробники виправили численні баги та покращили продуктивність, зокрема роботу камери й анімацій у сценах досліджень. Крім того, у гру інтегровано систему, яка автоматично розпізнає портативні консолі ROG Ally та Ally X, коригуючи графічні налаштування для оптимальної продуктивності.

Нагадаємо, Indiana Jones and the Great Circle — це пригодницький екшн від першої особи, який розповідає нову історію про археолога Індіану Джонса. Гру високо оцінили за постановку, акторську гру та увагу до деталей — її вже називають найкращим втіленням персонажа з часів The Last Crusade.

Оновлення виходить вже сьогодні для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S.