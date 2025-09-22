Індія зменшить ротацію IT-спеціалістів у США через новий збір за візи H-1B

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Президент США Дональд Трамп впровадив новий план, що передбачає збір сумою $100 тисяч за нові візи H-1B, які дозволяють американським роботодавцям наймати іноземних працівників. Такі зміни шокували індійський IT-сектор, який є одним з головних бенефіціарів цих віз, повідомляє Reuters.

Згідно зі заявами експертів, аналітиків та економістів, індійський IT-сектор вартістю $283 мільярди буде змушений переглянути свою багаторічну стратегію залучення працівників до американських проєктів. Близько 57% загально прибутку сектору приходить саме від компаній у США, які активно користуються дешевшою робочою силою.

Індія залишається головним отримувачем віз H-1B — на неї припадає 71% усіх схвалених заяв. Китай займає друге місце з великим відривом, отримавши 11,7% від загальної кількості віз.

Запроваджені Трампом зміни змусять IT-компанії з такими клієнтами як Apple, Microsoft, Meta та Google, призупинити ротацію кадрів за кордоном, пришвидшити закордонні постачання, а також збільшити наймання громадян США або ж власників грін-карт, які довгий час страждали від великої кількості дешевших працівників з Індії.

Колишній генеральний директор IT-аутсорсингової компанії Zensar Technologies Ганеш Натараджан вважає, що компанії обмежать транскордонні поїздки та будуть більше працювати з такими країнами як Індії, Мексика та Філіппіни. Галузева організація Nasscom заявила, що подібні зміни до віз "потенційно матимуть хвильовий вплив на інноваційну екосистему Америки" та порушить безперервність бізнесу для офшорних проєктів.

"Ми очікуємо, що компанії стануть набагато більш вибірковими у вирішенні, яких кандидатів спонсорувати, залишаючи подачу заявок на візу H-1B лише для найбільш важливих для бізнесу посад. Це значно обмежить доступ до програми H-1B для багатьох кваліфікованих іноземних громадян і може змінити попит роботодавців", — сказав Вік Гоел, керуючий партнер юридичної фірми Goel & Anderson.

Очікується, що такі зміни також приведуть до росту глобальних центрів компетенції (GCC) американських компаній у Канаді, Мексиці, Латинській Америці та Індії. Перших три регіони побачать приріст завдяки близькості часових поясів, у той час, як Індія, де станом на 2024 рік розташовано понад половину світових GCC, зростатиме завдяки широким можливостям та навичкам. До 2030 року у регіоні буде розташовано понад 2200 компаній, а обсяг ринку наближатиметься до $100 млрд й створить до 2,8 мільйона робочих місць.

З впровадження нового збору, великі американські компанії також почали закликати власників H-1B утриматися від поїздок за кордон та залишатися у США. Працівників, які перебувають за кордоном, попросили негайно повернутися у США.