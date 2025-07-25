Reuters: Ілон Маск вимкнув Starlink під час контрнаступу ЗСУ на Херсонщині у 2022 році

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Мільярдер Ілон Маск наказав відключити супутниковий інтернет Starlink над частиною Херсонської області восени 2022 року, в розпал важливої контрнаступальної операції Збройних сил України. Як йдеться в новому розслідуванні агентства Reuters, це рішення спричинило серйозні збої в комунікаціях на передовій і викликало занепокоєння щодо зростаючого впливу Маска на хід війни та глобальну безпеку.

За словами трьох обізнаних джерел, Маск доручив старшому інженеру SpaceX, компанії, яка управляє мережею Starlink, деактивувати супутникове покриття в районі Херсона, який тоді намагалися звільнити українські війська. На карті покриття компанії принаймні сотня терміналів Starlink миттєво стали "мертвими зонами".

На передовій українські підрозділи втратили зв’язок, дрони припинили передачу відео, а артилерія не могла навести вогонь через брак координації. За словами військового джерела, це призвело до зриву оточення російських військ у районі Берислава.

Попри те, що ЗСУ зрештою звільнили Берислав і Херсон, наказ Маска став першим задокументованим випадком, коли він свідомо обмежив Starlink над зоною бойових дій. Дехто зі співробітників SpaceX був шокований, а військові чиновники у США та Україні стурбовані тим, що підприємець отримав реальний вплив на перебіг війни.

Маск публічно заперечував подібні дії. У березні 2024 року він писав у X (раніше Twitter): "Ми ніколи б не зробили такого". Але джерела Reuters стверджують, що рішення про вимкнення було пов’язане зі страхом Маска щодо можливої ядерної ескалації з боку РФ у відповідь на стрімке просування ЗСУ. Його занепокоєння, за даними колишнього співробітника Білого дому, поділяли й деякі американські чиновники.

Starlink став критично важливим інструментом для ЗСУ з початку російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Термінали забезпечують стійкий супутниковий інтернет, що дозволяє підтримувати зв’язок, керувати дронами та координувати артилерію. На сьогодні в Україну було поставлено понад 50 000 терміналів, профінансованих SpaceX, урядами США, Польщі, Німеччини та іншими партнерами.

Попри інцидент, Starlink досі активно використовується в Україні, проте українські чиновники продовжують шукати альтернативи, які могли б доповнити або замінити Starlink, якщо ця послуга стане недоступною, повідомив Reuters високопоставлений урядовець. Уряд України висловив зацікавленість у європейських супутникових системах, як GOVSATCOM, проєкт ЄС, спрямований на об'єднання супутникових ресурсів держав-членів та промисловості для надання послуг урядам.

Однак у приватних розмовах деякі українські чиновники зазначають, що наявні альтернативи Starlink мають обмеження. "Це вимагає часу і грошей", – сказав Reuters високопоставлений урядовець. Зі Starlink, додав він, "ми маємо робочу систему".

Сам Маск хвалився важливістю Starlink для України. "Моя система Starlink є основою української армії", – написав він у березні в X. "Вся їхня лінія фронту впаде, якщо я її вимкну".