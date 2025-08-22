Маск просив Цукерберга допомогти викупити OpenAI за $97 млрд

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Судові документи розкрили, що на початку 2025 року Ілон Маск запропонував гендиректору Meta Марку Цукербергу долучитися до викупу OpenAI за $97,4 млрд. Маск навіть надіслав йому лист із намірами, але в результаті його не підписали ні Цукерберг, ні Meta, пише CNBC.

Ця інформація з’явилася під час судової справи між Маском та OpenAI, яку розглядає суд у Північній Каліфорнії. Суддя дозволив OpenAI подати зустрічні позови проти Маска. Він заснував компанію разом із Семом Альтманом у 2015 році як неприбуткову організацію, але тепер виступає проти її перетворення на бізнес, що й стало причиною конфлікту.

Маск ще у 2023 році створив xAI, яка мала стати конкурентом OpenAI. Пізніше він подав позов проти колишніх партнерів, звинувачуючи їх у порушенні домовленостей та намагаючись заблокувати перехід компанії до прибуткової моделі. OpenAI, своєю чергою, заявила, що спроби Маска викупити компанію були “фіктивними” і лише шкодили її репутації та бізнесу. Крім того, OpenAI звинувачує Маска в “переслідуванні” через суди та публічні заяви у ЗМІ й соцмережах.

Як випливає з нових документів, OpenAI домагається, щоб суд зобов’язав Meta надати листування між компанією, її керівництвом і Маском стосовно можливої угоди. Водночас Meta намагається уникнути цього, вважаючи запити надмірними, і вказує, що потрібні матеріали слід отримати від самого Маска та xAI.

Окремо у матеріалах наголошується, що Meta активно інвестує у власні ШІ-розробки, пропонуючи провідним дослідникам компенсаційні пакети понад $100 млн і намагаючись переманити фахівців OpenAI.