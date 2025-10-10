iFixit каже, що окуляри Meta Ray-Ban Display "неремонтопридатні", але їх технології вражають

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Сайт iFixit, який робить інструкції з ремонту, розібрав нові AR-окуляри Meta Ray-Ban Display і був вражений їхніми технологіями. Проте ремонтувати їх дуже складно.

Один із техніків сайту прямо заявив: "Цілком очевидно, що перші версії цих смартокулярів будуть неремонтопридатними". Причин для цього кілька. Перш за все, щоб замінити батарею, користувачу доведеться фактично розбирати дужки та оправу, оскільки Meta не надає жодного офіційного способу цього зробити. Динаміки припаяні, а лінзи виготовлені на замовлення, тож їх важко замінити. Будь-який ремонт потребує спеціальних навичок та інструментів.

Водночас спеціалісти iFixit похвалили якість лінз. Вони оснащені геометричною хвильовою системою з частково відбивними дзеркалами, які спрямовують світло під точними кутами до очей користувача. Це не тільки створює AR-ефект, а й захищає екран від сторонніх поглядів.

У правій дужці розміщено мініпроєктор на основі технології LCoS, який формує зображення з роздільною здатністю 600×600 пікселів без артефактів і "світіння очей". Його також складно ремонтувати.

Через складність конструкції iFixit припускає, що Meta може продавати ці окуляри собі у збиток — особливо через дорогі лінзи. Нагадаємо, що коштують вони $799. Водночас експерти закликають компанію у майбутньому зробити акцент на змінних батареях, модульних дужках і замінних лінзах.