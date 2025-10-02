AirPods Pro 3 у тесті iFixit отримали 0 балів з 10 за ремонтопридатність

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Фахівці ресурсу iFixit провели розбір нових бездротових навушників Apple AirPods Pro 3 та оцінили їх ремонтопридатність у 0 із 10 можливих балів.

Основною причиною такого результату стала неможливість безпечної заміни акумуляторів. У iFixit зазначили, що під час спроби дістатися до елементів живлення навушників, їх корпус довелося повністю пошкодити. Аналогічна ситуація виникла і з зарядним кейсом, який також виявився практично неремонтопридатним.

Розібрані навушники Apple AirPods Pro 3 iFixit

За даними ресурсу, складність ремонту зумовлена тим, що акумулятори у навушниках і кейсі зафіксовані за допомогою клею. Це робить процес вилучення батарей надзвичайно ризикованим. У результаті будь-яка спроба втручання може призвести до остаточного виходу пристрою з ладу.

Подібна ситуація спостерігається не вперше. Усі попередні покоління AirPods, включно з базовими моделями та версіями Pro, також отримували від iFixit оцінку 0/10. Таким чином, після завершення ресурсу акумуляторів користувачі фактично позбавлені можливості відновлення пристрою й змушені купувати нові навушники.

У своєму звіті iFixit зазначає, що технічно ремонт AirPods Pro 3 можливий, однак процес ремонту настільки складний, що навіть досвідчені спеціалісти ризикують остаточно пошкодити пристрій. Саме тому навушники отримали мінімальну оцінку.