iFixit назвала Pixel Watch 4 найбільш ремонтопридатним смартгодинником

Експерти з ремонту iFixit розібрали новий смартгодинник Pixel Watch 4 від Google та назвали його найбільш ремонтопридатним серед всіх сучасних розумних годинників. Таку оцінку пристрій отримав завдяки використанню виробником гвинтів та ущільнювачів замість клею, що значно спрощує доступ до компонентів.

Google ще під час презентації заявила, що пристрій створено "з урахуванням можливості обслуговування". Перевірка iFixit підтвердила ці слова: годинник отримав попередню оцінку 9 із 10 балів за ремонтопридатність.

Фахівці відзначили кілька ключових рішень у конструкції. По-перше, корпус має видимі гвинти, які не знижують захист за стандартом IP68 від пилу та води. Деякі з них виконують подвійну функцію — одночасно фіксують задню кришку та стискають ущільнювач, забезпечуючи герметичність.

По-друге, акумулятор та вібромотор легко знімаються без використання клею — достатньо відкрутити кріплення.

Дисплей також зафіксований виключно гвинтами та додатково герметизований змінною прокладкою у вигляді ущільнювального кільця, яку можна придбати окремо.

iFixit підкреслила, що кругла форма корпусу спростила реалізацію такого рішення, тоді як у квадратних моделей це зробити складніше. У підсумку розбір Pixel Watch 4 назвали "найбільш задовільним" серед усіх проведених компанією.

Водночас iFixit уточнила, що має бізнес-партнерство з Google, але воно не вплинуло на оцінку.