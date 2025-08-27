IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

IBM та AMD оголосили плани щодо розробки архітектур обчислювальних систем нового покоління на основі поєднання квантових комп'ютерів та високопродуктивних обчислювальних систем, також відомих як квантово-орієнтовані суперкомп'ютери. Компанії співпрацюватимуть над розробкою масштабованих платформ із відкритим кодом.

Квантові обчислення, що на відмінну від класичних комп'ютерів, які можуть мати значення лише "0" чи "1", використовують кубіти, які представляють інформацію відповідно до законів квантової механіки. Це зовсім інший спосіб представлення та обробки інформації. Він забезпечує набагато багатший обчислювальний простір для пошуку розв'язань складних проблем, з якими не можуть впоратися класичні системи.

"Квантові обчислення будуть моделювати природний світ і представляти інформацію абсолютно новим способом. Досліджуючи можливості взаємодії квантових комп'ютерів IBM та передових високопродуктивних обчислювальних технологій AMD, ми створимо потужну гібридну модель, що вийде за межі традиційних обчислень", — заявив Арвінд Крішна, генеральний директор IBM.

Головна виконавча директорка AMD, Ліса Су, заявила, що високопродуктивні обчислення є основною для розв'язання найважливіших світових проблем. Вона також відзначає, що бачить великі можливості для прискорення відкриттів та інновацій AMD у межах партнерства з IBM.

IBM Quantum System Two (рендер інтер'єру) – перший модульний квантовий комп'ютер компанії й наріжний камінь квантово-центричної архітектури суперкомп'ютерів IBM. Зображення: IBM.

У квантово-орієнтованій архітектурі суперкомп'ютерів квантові комп'ютери працюють у тандемі з потужною високопродуктивною обчислювальною інфраструктурою та застосування штучного інтелекту. Таким чином різні проблеми вирішуються за допомогою парадигми, яка найкраще підходить для їх розв'язання. Для прикладу, квантові комп'ютери потенційно зможуть моделювати поведінку атомів і молекул, а класичні суперкомп'ютери з ШІ зможуть обробляти величезні масиви даних.

Наразі AMD та IBM досліджують, як поєднати процесори та графіку AMD із квантовими комп’ютерами IBM, щоб прискорити нові алгоритми, які неможливо виконати лише класичними чи лише квантовими системами. За словами компаній, це також допоможе створити надійні квантові комп’ютери до кінця десятиліття.

Пізніше цього року також пройде демонстрація того, як квантові комп'ютери IBM працюватимуть у тандемі з технологіями AMD для розгортання гібридних квантово-класичних робочих процесів. Заразом це партнерство націлене на дослідження того, як екосистеми з відкритим кодом можуть каталізувати розробку та впровадження нових алгоритмів.