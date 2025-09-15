Відбувся реліз української детективної гри I Want to Believe

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

На Steam відбувся реліз нової української гри I Want to Believe від студії Fang's Lab. Придбати її можна зі знижкою 15% — 306 грн замість 360. Акція діє до 29 вересня 2025 року.

I Want to Believe — це екшн від першої особи з елементами детективу, симулятора, стелсу, свободи дій та водіння. За сюжетом, у маленькому містечку на півночі США серед місцевих мешканців ховається кілька прибульців, що імітують людей. Гравцям потрібно розпізнати їх і ліквідувати. Для цього їм видають старий пікап і фотоапарат.

В I Want to Believe гравці стають новачком у містечку, а головний герой крім уважності та дедукції володіє лише одною навичкою — крутити кермом пікапа. Для життя у новому місті гравцям також доведеться заробляти собі на життя, паралельно розв'язуючи таємниці.

Вже згаданий пікап буде одним з основних елементів гри. Він стане найкращим другом гравця, довезе куди треба, допоможе у перевезенні вантажів та відтворюватиме кантрі-радіо, спеціально створене для гри.

Другим важливим інструментом стане фотоапарат для фіксації всього підозрілого. У грі доведеться також опитувати місцевих, шукати докази та робити все, щоб знайти прибульців, замаскованих під людей, а потім непомітно їх усувати.

До речі, гру розробив українець Пилип Баздирєв, відомий також своєю піратською пригодницькою грою з подорожами в часі Timeloop: Sink Again Beach.