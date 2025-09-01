Hyundai готує новий електромобіль з Apple CarPlay Ultra

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Hyundai готує новий електромобіль, який покажуть у Мюнхені на Motor Show, яке пройде 9-14 вересня 2025 року. З-поміж іншого нова автівка отримає інтерфейс Apple CarPlay Ultra. Про це пише 9to5Mac.

Нове авто займе проміжне місце між електромобілями Inster та Kona, але називатиметься Ioniq 3, бо працюватиме на найсучаснішій платформі для електромобілів Hyundai. Масове виробництво новинки розпочнеться на початку 2026 року у Туреччині.

Ioniq 3 отримає передній привід з акумулятором ємністю 58,3 кВт·год або 81,4 кВт·год для запасу ходу за циклом WLTP до 587 кілометрів. Електромобіль розганятиметься від 0 до 100 км/год менш як за всім секунд та використовуватиме електричну систему заряджання на 400 В.

Ioniq 3 буде цифровою автівкою, а Hyundai стане першою компанією після Aston Martin, що пропонуватиме Apple CarPlay Ultra, допоки чимало інших брендів вирішили відмовитися від інтеграції цієї системи. На відмінну від звичних систем, CarPlay Ultra надає інформацію для всіх екранів водія, включаючи контент у режимі реального часту та датчики на панелі приладів.

Раніше цього року Hyundai також представила власну інформаційно-розважальну систему Pleos Connect на базі Android Automotive. Власники електромобілів, оснащених Pleos, також зможуть обирати, чи платити за опціональні можливості, наприклад встановлення мобільних додатків.