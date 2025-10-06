Українська тактична RPG Humanity Echo отримала демо та новий трейлер

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

На Steam з'явилося демо української тактичної RPG — Humanity Echo. Заразом розробники зі студії Sympathy Systems випустили новий трейлер, що демонструє геймплей проєкту.

Humanity Echo — це тактична RPG у стилі кіберпанк з покроковими боями. Гравці повинні зібрати загін, налаштувати навички, спорядження та імпланти, керувати ресурсами та всіляко готуватися до сутичок проти корпорацій, які контролюють все.

На додачу до цього Humanity Echo запропонує історію, де рішення гравців впливатимуть на долі персонажів, райони та баланс сил у місті, яке наповнене різноманітними локаціями — від гетто до фабрик корпорацій та катакомб зі секретами. Заразом у грі будуть інтерактивні події, ситуації, які змусять зробити складний вибір: витратити ресурси, зрадити союзників чи ризикнути життям.

У демо, яке вже доступне на Steam, гравці спробують покрокові бої, налаштування персонажа за допомогою спорядження та імплантів без суворої прив’язки до класів, а також підготовку до місій і подальші наслідки їх виконання.

Згідно зі сторінкою гри, реліз Humanity Echo запланований у першому кварталі 2026 року.