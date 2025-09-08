Дослідження: людські стовбурові клітини швидше старіють у космосі

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Команда з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго виявила ознаки прискореного старіння у людських гемопоетичних стовбурових і прогеніторних клітин (HSPC), які провели на Міжнародній космічній станції від 32 до 45 днів, повідомляє Engadget. Ці клітини відповідають за утворення крові та підтримку імунної системи.

Для експерименту використали спеціально розроблені нанобіореактори, що дозволили відстежувати зміни в режимі реального часу. Контрольна група клітин залишалася на Землі в Космічному центрі Кеннеді. Зразки, що побували на орбіті, продемонстрували зниження здатності до самовідновлення, підвищену вразливість до пошкоджень ДНК та ознаки запалення в мітохондріях.

Хоча негативні ефекти частково зникли після повернення клітин на Землю, дослідники наголошують, що мікрогравітація та космічна радіація можуть суттєво прискорювати молекулярне старіння.

"Космос — це найсуворіший стрес-тест для людського організму", — зазначила директорка Sanford Stem Cell Institute Катріона Джемісон.

За її словами, результати важливі не лише для захисту астронавтів під час тривалих місій, а й для моделювання процесів старіння та вивчення хвороб, зокрема раку, на Землі.