Huawei використовує компоненти TSMC та Samsung у виробництві своїх чипів попри обмеження

Huawei використовує компоненти великих технологічних компаній Азії у деяких зі своїх чипів для штучного інтелекту Ascend. Про це дізналися дослідники з TechInsights. Це підкреслює залежність Китаю від іноземного обладнання, допоки країна нарощує власне виробництво чипів для ШІ, повідомляє Bloomberg.

У звіті зазначається, що в чипах Huawei виявили компоненти Samsung, SK Hynix та найбільшого виробника напівпровідників TSMC. Такі елементи знайшли в моделях Ascend 910C.

Розслідування виявило, що TMSC виготовляла кристали, що використовувалися у прискорювачах Huawei. Заразом в Ascend 910C було виявлено високошвидкісну пам'ять старішого покоління, HBM2E, від Samsung та SK Hynix.

Huawei вже тривалий час перебуває під прицілом американських політиків — ще з першого президентського терміну Дональда Трампа, коли США розпочали кампанію з обмеження напівпровідникових можливостей Китаю. Зокрема, компанію внесли до списку організацій, на які поширюються торгівельні санкції.

Водночас китайська влада прагне зменшити залежність від чипів NVIDIA, і саме Ascend 910C вважається найсильнішою локальною альтернативою. Їх постачання почалося на початку 2025 року, причому доступ до іноземних компонентів від Samsung, TSMC та SK Hynix відіграє ключову роль у виробництві цих процесорів.

Huawei вдалося отримати мільйон кристалів від TSMC через посередника — компанію Sophgo, яка приховала, що перепродає їх китайському виробнику. Після цього TSMC зупинила співпрацю з Sophgo та поінформувала уряд США. Втім, до того часу Huawei вже накопичила приблизно 2,9 мільйона кристалів для чипів Ascend, чого вистачить для випуску 910C щонайменше до кінця року.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року Huawei розповіла про свою стратегію щодо розвитку штучного інтелекту та виробництва чипів, аби краще конкурувати з NVIDIA на китайському ринку.