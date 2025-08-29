Huawei обійшла Apple та стала лідером на ринку розумних годинників

У другому кварталі 2025 року Huawei вперше обійшла Apple за постачанням розумних годинників та завоювала лідерство на ринку. Основним фактором зростання є китайський ринок, який виріс на 8% у порівнянні з минулим роком, йдеться у звіті Counterpoint Research.
На додачу до цього, другий квартал 2025 року ознаменував відновлення світового ринку смартгодинників після спаду протягом п'яти кварталів поспіль, починаючи з початку 2024 року. Глобальне відродження було зумовлене стабільним зростанням споживчого попиту на годинники, зокрема завдяки китайському ринку, на чолі з такими брендами, як Huawei, Xiaomi та Imoo.
Згідно зі звітом, покупці все частіше розглядають розумні годинники як ключовий продукт для способу життя, що об'єднує функції для фітнесу, зв'язку, платежів та навігації, особливо у Китаї. Новий лідер галузі, Huawei, має 52% приріст у постачаннях у порівнянні з тим самим періодом минулого року — це найвищий показник серед 10 провідних брендів світу.
Продовжуючи тему Китаю, понад три чверті постачань Huawei зосереджені саме на цій країні, що відіграє ключову роль у зростанні. Заразом компанія поступово збільшує свою присутність на ринках Європи, Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанському регіону. З інших факторів, що допомогли Huawei завоювати лідерство, є широке портфоліо годинників, вартість яких коливається у межах від $100 до $400.
Інші китайські компанії, як-от Xiaomi та Imoo, також побачили значний приріст у постачаннях у минулому кварталі — 38% та 21% відповідно. Водночас Apple, яка була лідером ринку, втратила 3%, так само як і Samsung.