Huawei обійшла Apple та стала лідером на ринку розумних годинників

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У другому кварталі 2025 року Huawei вперше обійшла Apple за постачанням розумних годинників та завоювала лідерство на ринку. Основним фактором зростання є китайський ринок, який виріс на 8% у порівнянні з минулим роком, йдеться у звіті Counterpoint Research.

На додачу до цього, другий квартал 2025 року ознаменував відновлення світового ринку смартгодинників після спаду протягом п'яти кварталів поспіль, починаючи з початку 2024 року. Глобальне відродження було зумовлене стабільним зростанням споживчого попиту на годинники, зокрема завдяки китайському ринку, на чолі з такими брендами, як Huawei, Xiaomi та Imoo.

Зображення: Counterpoint Research.

Згідно зі звітом, покупці все частіше розглядають розумні годинники як ключовий продукт для способу життя, що об'єднує функції для фітнесу, зв'язку, платежів та навігації, особливо у Китаї. Новий лідер галузі, Huawei, має 52% приріст у постачаннях у порівнянні з тим самим періодом минулого року — це найвищий показник серед 10 провідних брендів світу.

Продовжуючи тему Китаю, понад три чверті постачань Huawei зосереджені саме на цій країні, що відіграє ключову роль у зростанні. Заразом компанія поступово збільшує свою присутність на ринках Європи, Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанському регіону. З інших факторів, що допомогли Huawei завоювати лідерство, є широке портфоліо годинників, вартість яких коливається у межах від $100 до $400.

Інші китайські компанії, як-от Xiaomi та Imoo, також побачили значний приріст у постачаннях у минулому кварталі — 38% та 21% відповідно. Водночас Apple, яка була лідером ринку, втратила 3%, так само як і Samsung.