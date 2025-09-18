Huawei презентувала стратегію розвитку ШІ та виробництва чипів, які конкуруватимуть з NVIDIA

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

На конференції Huawei Connect 2025 у Шанхаї заступник голови правління Ерік Сюй представив "найпотужніші у світі" системи SuperPoD і SuperCluster та оголосив про плани випуску нових ШІ-чипів у найближчі роки.

Спершу Сюй представив нові SuperPoD — об’єднані системи з кількох фізичних машин, які працюють як єдиний потужний комп’ютер. Це Atlas 950 SuperPoD із 8192 ШІ-прискорювачами Ascend та Atlas 960 SuperPoD із 15488 чипами. За словами Huawei, це найпотужніші SuperPoD у світі, і такими вони залишатимуться ще надовго.

Huawei заявляє, що Atlas 950 SuperPoD матиме у 56,8 раза більше нейронних процесорів, ніж майбутня система NVIDIA NVL144 (очікується у 2026 році). Завдяки цьому його обчислювальна потужність буде у 6,7 раза вищою. Крім того, китайський SuperPoD отримає у 15 разів більше пам’яті — 1152 ТБ, а його пропускна здатність сягне 16 ПБ/с, що у 62 рази перевищує показники американського аналога.

Huawei навіть порівнює свою нову систему з NVIDIA NVL576, запуск якої очікується у 2027 році, і стверджує, що Atlas 950 SuperPoD все одно буде кращим за неї за всіма параметрами.

Крім того, Сюй представив Atlas 950 SuperCluster з понад 500 тисячами процесорів Ascend та Atlas 960 SuperCluster з більш ніж мільйоном таких чипів. Це величезні обчислювальні кластери, зібрані з кількох SuperPoD Huawei. У компанії кажуть, що вони перевершать усі інші рішення на ринку.

Ще одним анонсом стали нові процесори для штучного інтелекту. Huawei заявляє, що Ascend 950 матиме швидкість обміну даними між чипами 2 ТБ/с — у 2,5 раза більше, ніж в Ascend 910C. У четвертому кварталі 2027 року компанія планує випустити Ascend 960 з удвічі вищою обчислювальною потужністю, а в кінці 2028 року — Ascend 970.

Анонси Huawei чітко спрямовані на конкуренцію з NVIDIA. Наразі компанія виступає головною альтернативою американському виробнику, який нещодавно зіткнувся з новими обмеженнями на продаж своїх чипів — цього разу вже з боку китайської влади. Як повідомлялося раніше, Управління кіберпростору Китаю (CAC) зобов’язало такі компанії, як ByteDance та Alibaba, зупинити тестування й закупівлю RTX 6000D.