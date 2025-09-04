Huawei показала Mate XTs — новий смартфон, що складається втроє

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Huawei представила новий смартфон, що складається втроє — Mate XTs. Це вже другий подібний пристрій компанії, яка у вересні 2024 року представила Mate XT.

Huawei Mate XTs може мати три розміри OLED-дисплея — 6,4 дюйма, 7,9 та 10,2 у повністю розкладеному вигляді. Роздільна здатність складає 232×1008, 2232×2048 та 2232×3184 пікселів відповідно. Частота оновлення становить 144 Гц.

Смартфон отримав новий процесор Kirin 9020, 16 ГБ оперативної пам'яті, та сховище на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Huawei обіцяє на 36% вищу продуктивність порівняно з Kirin 9010.

Як і у першому поколінні, ємність акумулятора становить 5600 мА∙год з підтримкою швидкої зарядки 66 Вт. На додачу смартфон має бездротову швидку зарядку Huawei потужністю до 50 Вт та підтримує бездротову зворотну зарядку потужністю 7,5 Вт.

Заразом Mate XTs отримав три камери ззаду: основну на 50 МП, оновлену ультраширококутну на 40 МП та лінзу телефото на 12 МП. На дисплеї розміщена 8 МП селфі камера.

Huawei Mate XTs використовує власну операційну систему Huawei HarmonyOS 5.1 та має чотири кольорові опції. Вартість смартфона в Китаї від — $2520. Чи зʼявиться новинка на глобальному ринку, поки невідомо.